В Тунисе освободили приговоренного к казни за критику президента в соцсетях

Суд в Тунисе освободил Сабера Шушана, приговоренного к смертной казни за критику президента страны Каиса Саида в интернете. Как сообщает Reuters, адвокат мужчины и его брат подтвердили освобождение осужденного, но не привели подробностей. Власти не комментировали эти заявления.

56-летний рабочий Сабер Шушан был арестован в январе 2024 года после того, как разместил в соцсетях публикации, критиковавшие президента. Все посты были скопированы им с других страниц. Мужчина заявлял в суде, что этими текстами он «хотел привлечь внимание властей к сложным условиям своей жизни, а не возбуждать беспорядки». Тем не менее его признали виновным в попытке государственного переворота, оскорблении президента и распространении недостоверной информации онлайн. 3 октября суд вынес ему смертный приговор.

Это был первый смертный приговор в Тунисе по аналогичным обвинениям. Тунисская общественность и правозащитные организации раскритиковали решение суда.

Алена Миклашевская