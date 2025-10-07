Причины дефицита бензина в поселке Красноярского края устанавливает прокуратура

Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с дефицитом топлива для нужд населения в селе Байкит Эвенкийского района. Как установило надзорное ведомство, имеющихся запасов бензина не хватает для продажи населению, «что, в свою очередь, в условиях Крайнего Севера может сказаться на качестве жизни граждан».

«Прокуратура проводит проверочные мероприятия на предмет исполнения органом местного самоуправления полномочий по обеспечению населения топливом и формированию необходимого резерва для нужд государственных и муниципальных учреждений, а также жителей населенного пункта. После проверки будут приняты необходимые меры реагирования», — прокомментировали в ведомстве.

Отмечается, что местные власти прорабатывают варианты решения проблемы, определяется поставщик и логистика.

В начале октября о проблемах дефицита бензина сообщали власти Бийска Алтайского края. По данным местной администрации, к сокращению запасов топлива марок АИ-92 и АИ-95 привел всплеск покупательской активности.

Лолита Белова