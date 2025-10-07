Нобелевку по физике дали за открытия в квантовой механике

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2025 году стали ученые Джон Кларк (Великобритания), Мишель Х. Деворе (Франция) и Джон М. Мартинис (США) за достижения в квантовой механике. Согласно сообщению на сайте премии, ученые удостоены премии за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.

В 1984 и 1985 годах господа Кларк, Деворе и Мартинис провели серию экспериментов с электронной цепью, построенной из сверхпроводников — компонентов, способных проводить ток без электрического сопротивления. В цепи эти компоненты были разделены слоем диэлектрика (несверхпроводящего материала). Через такой контакт может протекать сверхток, называемый «джозефсоновским током», который не зависит от напряжения. С помощью измерений свойств электрической цепи ученые смогли исследовать явления, возникающие при пропускании тока через нее. «Вместе заряженные частицы, движущиеся через сверхпроводник, составляли систему, которая вела себя так, как если бы они были единой частицей, заполняющей всю цепь»,— поясняет пресс-служба премии.

Трое ученых разделят между собой призовую сумму в размере 11 млн шведских крон (почти $1,2 млн).

Нобелевская премия по физике присуждается ежегодно Королевской шведской академией наук. В 2024 году ее лауреатами стали американец Джон Хопфилд и британец Джеффри Хинтон, работающий в Канаде. Премия присуждена им за основополагающие открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей.

Полина Мотызлевская