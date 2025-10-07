Пентагон продлил сроки подачи заявок на «Золотой купол»

Агентство по противоракетной обороне Пентагона продлило срок подачи заявок на участие в программе «Золотой купол» с 10 до 16 октября, сообщает Defense One. Решение принято из-за большого числа вопросов от оборонных компаний. Их поступило свыше 1,5 тыс. Большая часть из них касалась условий контракта.

Проект представляет собой 10-летний контракт с неопределенным количеством поставок и потенциальной стоимостью до $151 млрд. Эксперты отмечают, что такой ажиотаж закономерен, учитывая беспрецедентный масштаб финансирования. Однако реальная стоимость создания полноценной системы может многократно превысить первоначальные оценки, которые, по разным расчетам, варьируются от $252 млрд до $3,6 трлн.

«Золотой купол» — комплексная система обороны от всех типов ракет, использующая перехватчики наземного и орбитрального базирования. Несмотря на заявленную администрацией Трампа цену в $175 млрд, специалисты сомневаются, что за эти средства можно создать систему, способную противостоять арсеналу таких стран, как Россия и Китай.