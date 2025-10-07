В Перми определен подрядчик на восстановление двух дебаркадеров

В Перми завершено определение подрядчика на оказание услуг по восстановлению надстройки дебаркадеров, свидетельствуют данные сайта госзакупок. Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минзакупок, контракт будет заключен с ООО «Камский судоремонт». Его стоимость составит 97,8 млн руб. Заявка на участие в электронном аукционе поступила только от одной компании.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет провести ремонтные работы стропильной системы, монтаж кровли и палубного оборудования. Кроме этого, предполагается обновление инженерных сетей. По контракту все работы должны быть выполнены до мая 2026 года.

В июле 2024 года совет директоров ПАО «СК “Камское речное пароходство”» (КРП) согласовал сделку по передаче в собственность ООО «Камский судоремонт» судов «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-231». Предполагалось, что затем компания передаст их в безвозмездное пользование краевым властям для восстановления и дальнейшей эксплуатации.

ООО «Камский судоремонт» зарегистрировано в 2017 году. Основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Единственным учредителем компании является Сергей Крылов. По итогам 2024 года выручка общества составила 265 млн руб., чистый убыток — 10 млн руб.