Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как разные бренды поддерживают традицию использования названия «Opus» для обозначения исключительных изделий.

Только что получила релиз о том, что компания Litos Design представила свою новую коллекцию мраморных полов и стеновых панелей, созданную дизайнером Раффаэлло Галиотто. Называются полы Opus. Вообще, Opus — одно из самых любимых слов в мире люкса. Первый и главный пример, конечно, Opus у Harry Winston. Легендарную серию часов в начале 2000-х придумал для дома Максимилиан Бюссер. Идея была в том, чтобы ежегодно создавать главное произведение вместе с независимым часовщиком. А название, по мысли Макса, должно было у коллекционеров ассоциироваться с Opus Magnum и великими коллекционными винами, прежде всего с знаменитым Opus One.

Дальше в высоком ювелирном искусстве, в коллекции Emerald Majesty у Van Cleef & Arpels центральное колье получило название Grand Opus. И это тоже было манифестом мастерства. Ту же логику использует Amouage, называя «Опусами» ароматы своей Library Collection. Каждый аромат — отдельная глава большого Opus.

