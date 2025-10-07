NYT: Минобороны Украины заключает сомнительные контракты на поставку вооружений

Министерство обороны Украины регулярно заключает контракты с компаниями, которые предлагают более высокие цены, чем их конкуренты. В итоге украинская армия переплатила за поставки вооружений 5,4 млрд гривен ($129 млн), следует из правительственного аудита закупок, с которым ознакомилась The New York Times.

Аудиторы выявили десятки таких контрактов, подписанных за период чуть более года — с начала 2024 года по март 2025 года, а также случаи несвоевременных или неполных поставок вооружений и предоплаты за оружие, которое так и не было поставлено.

Собеседники газеты отмечают, что причиной отказа компаниям, предлагающим более низкие закупочные цены, может быть несоответствие их заявки стандартам Минобороны по качеству или срокам поставок. Однако эти же контракты могут объясняться и давно распространенной коррупцией в вооруженных силах Украины, пишет NYT.

Аудитор не предъявил никаких обвинений по итогам проверки, но отправил информацию о нескольких контрактах правоохранительным органам для их дальнейшей оценки.

Кирилл Сарханянц