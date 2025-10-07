Удмуртский фонд капремонта прокомментировал увеличение размера взноса с 1 января

Увеличение размера взноса на капремонт в Удмуртии не окажет значительного влияния на доступность оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), рассказала директор республиканского Фонда капремонта Диана Новомейская. С 1 января минимальный размер взноса для домов без лифта вырастет до 11,4 руб. за 1 кв. м (+1,2 руб.), с лифтом — до 12,4 руб. (+1,3 руб.). Об сообщает пресс-служба фонда.

«Например, для собственника двухкомнатной квартиры общей площадью 50 кв. м в доме без лифта плата за капремонт увеличится на 60 руб. в месяц. Отмечу, что все собранные за счет взносов средства направляются исключительно на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»,— добавила госпожа Новомейская.

Соответствующее постановление правительства региона было принято 30 сентября. В фонде разъяснили, что это решение учитывает методику Минстроя РФ, предписывающую регионам при утверждении взноса на капремонт учитывать инфляцию.

Фонд капремонта в Удмуртии был создан в апреле 2014 года. За время существования некоммерческой организации было отремонтировано 2,1 тыс. домов общей площадью 4,7 млн кв. м на 4,2 млрд руб. В числе отремонтированных объектов — 1,3 тыс. крыш и 538 лифтов, обновленных — 1 тыс. систем электроснабжения, 539 систем водоснабжения, 546 систем теплоснабжения и 252 системы водоотведения.