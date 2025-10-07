Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, что представляет собой концепт компактного электрокара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dacia Фото: Dacia

Румынская марка Dacia представила концептуальный автомобиль под названием Hipster. В принадлежащей концерну Renault компании считают, что сейчас на рынке отсутствуют по-настоящему «народные» электромобили, и ее проект является попыткой заново изобрести доступную модель. В свое время к любой новинке от Dacia нам имело бы смысл присмотреться, ведь сверхпопулярные у нас Logan и Duster в Европе продавались именно под этим брендом.

Габариты Dacia Hipster сверхкомпактные: длина модели составляет 3 м, то есть машина на целых 0,5 м короче хорошо нам известного Daewoo Matiz, например. Электромобиль имеет угловатые формы и сверхлегкую конструкцию, его масса составляет всего 800 кг. Колеса автомобиля располагаются буквально по углам кузова, поэтому в салоне достаточно просторно для четырех пассажиров и даже остается место для 70 л. багажа. Интерьер спартанский, но есть 11 точек крепления для различных аксессуаров, в том числе для смартфона, который здесь устанавливается на док-станцию и выполняет роль и навигатора, и медиасистемы. Про мощность силовой установки и запас хода ничего не сообщается. Однако в компании Dacia сослались на исследования своих коллег из Renault, согласно которым 94% французских водителей проезжают в день не больше 40 км. А, стало быть, нет смысла возить в электромобиле большую по емкости тяжеленную батарею.

Полтора десятка лет назад я уже ездил на маленьком автомобиле, у которого не было навигатора, а был лишь холдер под смартфон, дескать, все равно все пользуются гаджетом, а не штатной системой. Называлась эта крохотная машина VW up!, и ее даже пытались продавать в России. Двойника этой модели — Skoda Citigo — на отечественный рынок тоже сначала хотели вывести, но потом передумали, посчитав, что у нас никто не будет покупать такую маленькую машину. Не очень охотно ее приобретали и в других странах, что со временем привело к тому, что ни у VW, ни у Skoda моделей в субкомпактном сегменте сегодня нет. Но, может, теперь что-то дельное получится у Dacia.

Дмитрий Гронский