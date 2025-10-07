Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, чем примечателен гаджет.

Производитель микрофонов и аудио-аксессуаров Boya придумал гаджет, в котором индустрия креаторов нуждалась с самого начала. Это модель Magic — портативный трансформер «4 в 1» с инструментами искусственного интеллекта для удаления шума. Новинку представили в начале августа в Китае. Я познакомился с ней месяц назад на выставке бытовой электроники IFA и недавно мне удалось протестировать гаджет в России.

Boya Magic выглядит как палочка сантиметров 15 в длину, внутри которой под полупрозрачной крышкой хранится две петлички. Других микрофонов, собственно, и нет. А вот сценариев по использованию много. База, она же зарядный футляр, пишет звук, если один из трансмиттеров находится в верхнем посадочном месте. В таком форм-факторе ее можно привычно держать руками, подключить к видеокамере как основной микрофон или же использовать стационарно как настольный вариант на триподе. Последнего в комплекте нет, зато есть сразу два варианта ветрозащиты для базы, по одному для каждой из петличек; пара ресиверов для мобильной техники (один — с USB-C разъемом, второй — с Lightning) и еще один для соединения с камерами. Трансмиттеры можно использовать по одному или сразу оба, а крепить петлички можно не только с помощью встроенных прищепок, но и комплектными магнитами. Все это вместе с зарядными кабелями хранится в компактном мягком кейсе. Портативно, удобно, универсально.

Но что с самым главным — записью звука? Производитель обещает студийное качество и шумоподавление. За него отвечает отдельный микрочип софта, которого обучили на 700 тыс. реальных шумов. Самый мощный режим Strong подавляет окружающие спикера звуки до -40 дБ. Вариант Light работает на уровне -15 дБ. Структуру голоса, даже в городской среде, при этом обещают сохранить. Интенсивность инструмента можно настроить в мобильном приложении, как и другой небольшой набор параметров. Не вдаваясь в технические характеристики записанного звука, отмечу, что качество именно шумоподавления отличное. Софт здорово вычленяет и справляется с лишними звуками. Но назвать общее качество записи студийным просто некорректно. Это не лучше обычных возможностей диктофона на смартфоне. Возможно, причина была в том, что на испытаниях был демообразец Boya Magic. В его универсальности и хорошем шумоподавлении сомнений нет, но качество звука в целом точно не лучше, чем у аналогов вроде DJI Mic 2, Rode Wireless Go 2 или Hollyland Lark.

