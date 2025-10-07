В Москве простились с народной артисткой Ниной Гуляевой

В МХТ им. А.П. Чехова в Москве прошла церемония прощания с артисткой Ниной Гуляевой, передает корреспондент ТАСС. Проститься с ней пришли близкие и коллеги, среди которых — худрук МХТ Константин Хабенский, артисты Авангард Леонтьев, Станислав Любшин, Марина Брусникина и Андрей Давыдов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нина Гуляева

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Нина Гуляева

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Отпевание пройдет в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище рядом с мужем.

Нина Гуляева умерла 3 октября в возрасте 94 лет. В труппе МХТ ее приняли в 1954 году, после окончания школы-студии МХАТ. Помимо работы на театральной сцене, Нина Гуляева озвучивала фильмы и мультфильмы. В частности, она озвучила Буратино (1959 год) и Чиполлино (1961 год) в одноименных мультфильмах. В 1963 году ее удостоили звания Заслуженной артистки РСФСР, в 1969 году — звания Народной артистки РСФСР.

Полина Мотызлевская