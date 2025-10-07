Frank RG: cумма выданных в России кредитов сократилась почти на 13%

В сентябре этого года российские банки выдали физлицам 2,3 млн кредитов на сумму 946,8 млрд руб., следует из отчета консалтинговой компании Frank RG. Это на 12,5% ниже суммы, выданной в сентябре 2024 года.

Количество новых ипотечных договоров сократилось на 1% и составило 399,2 млрд руб. Сумма кредитов хоть и выросла по сравнению с августом на 2,5%, однако за счет увеличения среднего чека (до 4,98 млн руб.). Общий объем выданной ипотеки за девять месяцев 2025 года снизился на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом.

Больше всего выросли показатели сегмента автокредитования — они увеличились на 15% по сравнению с прошлым месяцем. Отрицательная динамика наблюдалась у кредитования наличными. Снижение в сегменте составило -10,3%. Средний размер кредита увеличился на 3,6% к августу 2025 года и достиг 5 млн руб. Этот показатель вырос впервые за три месяца снижения.