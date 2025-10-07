Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, почему компании вынуждены переходить на шестидневную рабочую неделю.

В Силиконовой долине закупают матрасы. Недавно по Сети разлетелись фотографии, опубликованные в LinkedIn. На них сотрудники ИИ-стартапа Corgi стоят в супермаркете с тележками, внутри которых горкой уложены скрученные матрасы, подушки и постельное белье. Так они всего лишь готовятся к новой рабочей неделе. Из-за темпов развития нейросетей работникам приходится соглашаться на так называемый китайский график «996». Это значит, что люди работают с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. В Китае, к слову, такой рабочий режим уже несколько лет как официально запрещен. Но высокотехнологичные стартапы не могут себе позволить расслабляться. В описаниях вакансий часто говорится о необходимости работать по субботам: нельзя снижать продуктивность, чтобы не упустить возможности.

Явление подтверждают, например, данные компании Ramp (это поставщик корпоративных банковских карт). СМИ приводят график, на котором в первом полугодии виден резкий всплеск трансакций по субботам при оплате доставок и еды навынос. На рынке ИИ-сервисов сейчас сформировалась гиперконкурентная среда, и десятки компаний пытаются занять нишу быстрее других, работая над похожими по функционалу продуктами. При этом автоматизировать процессы пока практически невозможно. К тому же, в технологическом секторе стало меньше позиций, доступных для молодых специалистов. И те вынуждены соглашаться на ненормированный график, чтобы не остаться вовсе без работы. В итоге уикенд растворяется как явление, пишет издание Quartz. И все это в эпоху перехода стран одной за другой на четырехдневную рабочую неделю.

Яна Лубнина