Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как напиток из Португалии стал популярен среди англичан.

Британский журналист Сайрус Редин в XIX веке писал: «Наша любовь к портвейну была навязана нам нашими государями из зависти к Франции». Довольно пренебрежительный отзыв, но, увы, правдивый. В разгар войны за испанское наследство, несмотря на эмбарго, контрабандисты за год доставили в Англию 1,3 тыс. тонн вина из Бордо. Британские власти расценили приверженность вражескому продукту как национальное предательство и поспешили подписать соглашение с Португалией о таможенных привилегиях. К началу XIX века португальское вино значительно повысило в Англии свой рейтинг, а заодно и градус, ведь для простоты перевозки торговцы активно разбавляли его бренди. Так англичане почувствовали вкус к крепким напиткам и столь увлеклись, что по стране прокатилась первая антиалкогольная кампания под девизом «Портвейн отупляет наш средний класс». Такие они, торговые войны, неприятных сюрпризов не избежать.

Павел Шинский