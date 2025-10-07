«Серьезных кадровых перестановок в тренерском штабе "Спартак" решил избежать»

Деян Станкович остается в «Спартаке». Решение по поводу главного тренера из Сербии принял совет директоров клуба. При этом на заседании был представлен новый генеральный директор Сергей Некрасов. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимир Осипова.

После того как «Спартак» пропустил от ЦСКА три мяча за 18 минут, чего, кстати, не было аж с 1947 года, многие ждали реакции клуба. И отставка Деяна Станковича казалась делом решенным. Но в итоге красно-белые получили нового генерального директора. Бывший вице-президент Газпромбанка Сергей Некрасов сменил на этой должности работавшего с лета 2023 года Олега Малышева. Руководящие посты в профессиональных спортивных организациях до этого момента господин Некрасов не занимал. Почему подобные назначения происходят в руководстве народной команды, не понимает бывший владелец клуба Андрей Червиченко: «"Лондонская школа бизнеса" звучит пафосно, но, мне кажется, лучше была бы футбольная школа, грубо говоря, какого-нибудь российского региона. В "Спартаке" почему-то упорно назначают руководителями финансистов, хотя речь идет о спортивном клубе. Вот это как-то немного не стыкуется. Ну как знать: может, хороший финансист еще и будет хорошим футбольным управленцем?»

Серьезных кадровых перестановок в тренерском штабе клуб решил избежать, хотя ранее назывались несколько претендентов. Чаще других звучала фамилия серба Владимира Ивича, который ранее работал с «Краснодаром». Но в нынешней ситуации, несмотря на резонансное поражение, совет директоров пошел правильным путем, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Снять кого-то с поста много ума не надо, главное — кого назначить. И тот человек, который занимает должность генерального директора, должен представлять, как обстоят дела, и иметь всю полноту власти. Ведь когда вопросы решает совет директоров, это не приведет к хорошему».

Также на своем посту остается спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао. Испанец выступил с докладом и рассказал руководству, какова ситуация в клубе, в том числе поведал о причинах поражения в воскресном дерби. По всей вероятности, он был убедителен, хотя, вполне возможно, ему просто не могут найти замену. В нынешних реалиях это действительно сложно, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Уверен, что клуб с удовольствием бы пригласил российского специалиста. Но в некоторых командах спортивные директора такие, что они берут игроков, а всю ответственность несут тренеры. Первые оказываются такими "знатоками футбола", что приводят спортсменов, которых потом не то что куда-то продать нельзя, а вообще ничего с ними сделать невозможно».

Так что Станкович и Кахигао продолжат работать в «Спартаке». Как долго, пока неясно, но этот дуэт вряд ли поможет команде выйти на должный уровень, уверен бывший владелец красно-белого клуба Андрей Червиченко: «У них что тренер, что спортивный директор просто два веселья, сошедшиеся на одном перекрестке. Поэтому, думаю, ближайшие года два-три точно ничего для "Спартака" не поменяется».

Стоит сказать, что уже не первый раз в спортивный блок клуба пытаются взять помощника, причем россиянина, который занимался бы исключительно внутренними трансферами. СМИ пишут, что эту должность может занять Андрей Мовсесьян, который больше 10 лет работал в ЦСКА.

