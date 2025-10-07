Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, благодаря чему баскетболист стал легендой спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Swart / AP Фото: John Swart / AP

Майкл Джордан — это имя сейчас означает абсолютный успех, нереальную карьеру, шесть чемпионских титулов NBA и миллиардное состояние. Все это сделало его не просто звездой, а легендой спорта. Но начиналось все не так блестяще, как думают многие. В 1978 году юный Майкл пришел на просмотр в баскетбольную команду своей школы. Он показал все, что может, и получил отказ. Тренер был беспощаден. Тогда он сказал про Джордана: «Слишком низкий, слишком худой, не дотягивает». И взял парня повыше. Рост Джордана, кстати, для профессионального баскетбола действительно средний — 1 м 98 см. Потом спортсмен рассказывал, что плакал всю ночь, но, несмотря на это, уже на следующий день начал работать, сам, без наставника. Он тренировался рано утром до занятий и после школы, когда сверстники шли на веселые тусовки. Он повторял движения и броски тысячи раз. Друзья смеялись над будущей звездой, но он отвечал им: «Я не знаю, получу ли новый шанс, но, если это произойдет, я буду готов».

Конечно же, слухи о парне, который тренируется с утра до ночи, дошли до тренера школьной команды. И через год он все-таки тот самый шанс Джордану предоставил. И уже через несколько лет имя Майкла знал весь мир. Казалось бы, очень простая и понятная история, но великим стал именно Джордан, получив прозвище «Летающий Майк» или «Его Воздушное Величество». Люди искренне верили, что возможность парить над площадкой — это магия, а не тяжелейшая работа и взрывная сила мышц. Уже став мегазвездой, Джордан скажет: «Я могу принять поражение, но я не могу принять отсутствие попыток».

Владимир Осипов