МИД Афганистана: Кабул не приемлет иностранного военного присутствия

Власти Афганистана нацелены развивать партнерские отношения со всеми странами мира, однако не приемлют иностранного военного присутствия на территории страны. Об этом заявил глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки на пресс-конференции по итогам седьмого заседания «московского формата» по Афганистану.

«Мы хотим развивать экономические и политические связи со всеми странами мира, но иностранное присутствие мы никогда не приемлем»,— сказал министр, подчеркнув, что примером для выстраивания отношений с другими странами служат текущие связи Кабула с Москвой.

«Афганистан является свободной и независимой страной»,— указал Амир Хан Моттаки, подчеркнув, что «за всю его историю афганский народ никогда не соглашался на иностранное присутствие».

Вопрос военного присутствия третьих стран стоит на повестке в связи с недавними призывами президента США Дональда Трампа к талибам передать американцам контроль над авиабазой Баграм. В сентябре господин Трамп пригрозил «плохими вещами», если талибы не передадут базу под управление Вашингтона.

Анастасия Домбицкая