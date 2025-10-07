Электромобиль «Атом» для такси представят в Минеральных Водах

На международном форуме InRussia 9 октября в Минеральных Водах представят отечественный электромобиль «Атом», ориентированный на работу в такси, пишет ТАСС со ссылкой на региональный минпром.

По словам заместителя министра промышленности Ставропольского края Григория Мельникова, на территорию региона заходит группа компаний, которая намерена эксплуатировать машины «Атом» в таксомоторных перевозках. В рамках развития инфраструктуры для электромобилей в крае планируется открыть 40 станций быстрой зарядки к 2026 году, на эти цели из федерального бюджета выделены субсидии в рамках государственной программы поддержки электромобильности.

Электромобиль «Атом» производится на заводе «Кама» и позиционируется как доступный и современный электрокар с запасом хода около 500 километров, что позволяет покрывать дневные смены таксистов без дозарядки. Цена достигает 3,5-4 млн руб., что кратно дороже автомобилей, используемых в такси. Помимо «Атома», на рынке для такси рассматриваются также отечественные и частично локализованные модели Lada, Evolute и «Москвич», с которыми электрокар конкурирует в рамках нового законодательства, стимулирующего спрос на российские автомобили для пассажирских перевозок.

Станислав Маслаков