Bloomberg: Япония начала активно инвестировать в оборонные стартапы

Япония, принявшая «мирную конституцию» после поражения во Второй мировой войне, все активнее вкладывается в производство вооружений и оборонные стартапы, пишет Bloomberg.

Поводом для пересмотра пацифистской политики стал рост количества внешних угроз и геополитическая нестабильность в регионе — обеспокоенность по поводу возможного захвата Китаем Тайваня, угрозы со стороны КНДР и воинственного поведения России, отмечает агентство.

Еще в 2022 году в японском правительстве заявили, что в течение пяти лет увеличат расходы на оборону с неофициального лимита в 1% от валового внутреннего продукта до 2%. С тех пор на закупку вооружения, такого как ракеты большой дальности и военные спутники, а также на укрепление оборонно-промышленной базы выделили миллиарды долларов.

У частных компаний в Японии растет интерес к правительственной программе поддержки исследований в сфере обороны. За 2021 год заявку на получение профильных государственных грантов подали 49 компаний, а за первую половину 2025 года — уже 134.

Японское министерство обороны стало активно помогать стартапам найти венчурных инвесторов. Тем не менее, агентство отмечает, что объемы частного финансирования оборонных проектов в стране все еще относительно скромны.

Кирилл Сарханянц