Нижегородца осудили на два года за оправдание теракта на промышленном объекте

Жителя Нижегородской области признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). 2-й Западный окружной военный суд приговорил его к двум годам колонии общего режима, сообщили в региональном УФСБ.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, фигурант размещал в сети Интернет материалы, оправдывающие теракт, произошедший на одном из промышленных объектов Нижегородской области. Что это за объект, не уточняется.

Приговор нижегородцу в законную силу пока не вступил.

Галина Шамберина