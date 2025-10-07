В Городце сотрудники ГАИ открыли огонь, чтобы остановить машину с подростками

Сотрудники ГАИ в Городце (Нижегородская область) были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль с подростком за рулем. По данным полиции, он отказался выполнить требование полицейских и остановиться.

Вместо этого водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейский выстрелил по машине и пробил заднее левое колесо. Все это произошло вне населенного пункта.

Получив повреждение, автомобиль съехал в кювет, где сотрудники полиции задержали водителя и его пассажира — подростков 15 и 14 лет. Водитель рассказал, что взял ключи от автомобиля без ведома родителей и поехал кататься.

В отношении законного представителя несовершеннолетнего водителя составлен административный протокол по статьям о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей и об управлении транспортным средством водителем без прав.

Андрей Репин