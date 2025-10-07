Речной порт Бирска оштрафовали на 100 тысяч рублей за неисправный причал

Ространснадзор по инициативе Уфимской транспортной прокуратуры оштрафовал ООО «Речной порт "Бирск"» на 100 тыс. руб. за нарушение требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).

Как отмечает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, проверка установила, что в Бирске на реке Уфе транспортное предприятие эксплуатировало грузовое причальное сооружение, не соответствующее техническим требованиям, на котором не проводился своевременный ремонт.

Уфимский транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия. По требованию прокурора в компании приняли меры по выполнению технического регламента.

ООО «Речной порт "Бирск"», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Бирске в июле 2005 года. Владельцем является Иван Князев. В 2024 году выручка составила 152,5 млн руб., чистая прибыль равнялась 40,9 млн руб.

Майя Иванова