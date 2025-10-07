В Ипатовском округе возбуждено дело за продажу 392 бутылок алкоголя без марок

В Ипатово полиция возбудила уголовное дело после обнаружения и изъятия 392 бутылок алкоголя без федеральных специальных марок, сообщает ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Полиция Ставрополья

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка провели проверку в доме супругов из города Ипатово и нашли немаркированный алкоголь на сумму около 150 тыс. руб. По данным оперативников, мужчина и женщина незаконно закупали, перевозили, хранили и реализовывали алкогольную продукцию без маркировки.

За данные действия против них возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ: пункт «а» части 6 статьи 171.1 (незаконное предпринимательство) и части 1 статьи 171.3 (незаконный оборот алкоголя).

Операция прошла в рамках борьбы с нелегальным оборотом алкогольной продукции, что является одним из приоритетных направлений в деятельности правоохранительных органов края.

Станислав Маслаков