Бесспорные назначения

Городская дума Томска восьмого созыва на своей первой сессии без споров и долгих обсуждений избрала руководство муниципального парламента. Спикером вновь стал единоросс Сергей Сеченов, а его однопартийцы возглавили все комитеты. Но, несмотря на абсолютное численное превосходство, фракция «Единой России» (ЕР) поделилась постами вице-спикеров с КПРФ и ЛДПР. В партии это объяснили желанием учесть волю избирателей.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Первая сессия гордумы Томска восьмого созыва состоялась 7 октября. Депутаты, получившие мандаты по итогам сентябрьского единого дня голосования, избрали руководителей муниципального парламента.

В томской гордуме 37 депутатов. 27 из них были избраны в одномандатных округах, еще 10 — по партийным спискам. В результате ЕР получила 31 место, по два мандата — у КПРФ и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), по одному — у ЛДПР и «Новых людей».

Фракция ЕР вновь выдвинула в спикеры участника СВО Сергей Сеченова, который впервые возглавил гордуму осенью 2024 года. Его единственным соперником на этот раз стал депутат от СРЗП Константин Ушаков

Учитывая абсолютное численное превосходство фракции ЕР, борьба за пост спикера носила формальный характер. Господин Сеченов, которому было предоставлено для изложения программы действий 10 минут, уложился примерно в 30 секунд. За это время он успел сказать, что под его руководством гордума «смогла организовать взаимодействие и понимание с администрацией города для того, чтобы совместными усилиями искать пути решения и решать проблемы наших граждан». Господин Ушаков, в свою очередь, заметил, что «борьба будет неравной, но справедливой», и призвал коллег к командной работе. Подводя итоги голосования, председатель счетной комиссии Владимир Чолахян (КПРФ) назвал их «главной интригой», чему рассмеялся сам и вызвал смех в зале. Сергея Сеченова поддержали 32 депутата, Константина Ушакова — двое.

Единороссы также получили посты председателей во всех комитетах. Наталья Красницкая — по экономике, бюджету и собственности, Евгений Ядренкин — по городскому хозяйству, Илья Леонтьев — по развитию территорий, Диана Смолякова — по социальным вопросам, Диана Смолева — по спорту и молодежной политике. Кроме того, Лидия Пикалова возглавила комиссию по регламенту и правовым вопросам.

Господин Леонтьев, который в прошлом созыве руководил комиссией по регламенту и правовым вопросам, на этот раз, помимо поста председателя комитета, получил и должность первого вице-спикера. Два кресла заместителей спикера ЕР уступила оппозиции. Их заняли коммунист Андрей Петров, который продолжительное время исполнял обязанности председателя в предыдущем созыве, а также либерал-демократ Юрий Ворошилин.

«Тут философия очень проста и понятна. Депутаты —народные избранники, за представителей других партий также голосовали жители Томска, чьи голоса и наказы также должны быть услышаны. Это вопрос доверия избирателей. ЕР поддержало большинство на выборах, поэтому первым заместителем избран представитель “Единой России”»,— объяснили «Ъ-Сибирь» позицию фракции в региональном отделении ЕР.

СРЗП, которая на выборах по числу набранных по партспискам голосов (14,67%) заняла второе место после единороссов (42,58%), пост вице-спикера ЕР не предлагала, сообщил «Ъ-Сибирь» господин Ушаков.

«В самое ближайшее время перед нами стоит сложная задача по рассмотрению бюджета города и определению приоритетов его развития на ближайший год»,— обратился на сессии к депутатам мэр Томска Дмитрий Махиня, призвав их работать «конструктивно и на благо города».

Напомним, господин Махиня также возглавляет городскую организацию ЕР. Но политолог Сергей Шпагин не считает, что теперь решения по всем городским вопросам будут приниматься в мэрии, а муниципальный парламент будет их лишь автоматически утверждать. «Замечания и обсуждения будут. Но решения в основном будет принимать фракция ЕР»,— поделился он своими ожиданиями.

«Посмотрим, как эта работа (мэрии с гордумой.— «Ъ») будет выстроена. Мы создаем фракцию и будем вести конструктивный диалог, как мы это делали на протяжении последних пяти лет»,— сказал «Ъ-Сибирь» Константин Ушаков.

Валерий Лавский