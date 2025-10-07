За распространение информации о БПЛА в Прикамье будут штрафовать

В министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали проект указа губернатора о запрете на публикацию и распространение данных о применении на территории региона БПЛА. В минтербезе отметили, что запрет вводится из соображений обеспечения безопасности региона и защиты государственных интересов. Подобная практика уже существует в ряде субъектов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края

За его нарушение запрета предусмотрена ответственность по ст. 11.9 закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Данная статья вводит ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение указов решений губернаторов Пермского края (оперативного штаба). «Штраф для граждан от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. руб.», - сообщили в министерстве.