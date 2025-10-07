Нижегородский завод «Красное Сормово» отправил на достройку краболов-процессор

Судостроительный завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) отправил для достройки в Санкт-Петербург краболов-процессор «Кильдин». Как сообщили в пресс-службе предприятия, после достройки судно отправится на швартовные и ходовые испытания.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», краболов «Кильдин» стал вторым судном проекта КСП01, построенным на заводе «Красное Сормово» по федеральной инвестиционной программе «Квоты под киль». Спуск краболова на воду состоялся в Нижнем Новгороде в апреле 2025 года.

Заказчиком судна стал Северо-Западный рыбопромышленный консорциум. Строительство идет по принципу распределенной верфи.

Андрей Репин