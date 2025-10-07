Концерн «Калашников» выполнил контракт по машинам «Стена» для защиты Росгвардии

Концерн «Калашников» закрыл контракт по выпуску спецавтомобилей «Стена», предназначенных в том числе для защиты полицейских и росгвардейцев при массовых беспорядках. Предприятие поставило спецтехнику заказчику досрочно малыми партиями. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«В частности, “Стена” используется для оперативного возведения препятствия на пути продвижения агрессивно настроенных групп. Время приведения в рабочее состояние — не более пяти минут»,— говорится в сообщении.

Техника включает в себя базовое шасси, на которое установлен мобильный защитный комплекс. Он состоит из ограждения, систем пожаротушения, видеонаблюдения и регистрирования, «звукового и светового воздействия». «Автомобиль может эксплуатироваться в температурном диапазоне от –40 °С до +40 °С <...> Управление осуществляют командир экипажа-оператор и механик-водитель»,— добавили в концерне.

Сейчас концерн «ведет работу» по заключению контрактов на следующий год. В апреле сообщалось, что конструкторский центр дивизиона спецмашин предприятия прорабатывает варианты модернизации «Стены», в том числе под запрос МЧС для защиты личного состава при ликвидации ЧС.