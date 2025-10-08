В Татарстане участок под ветроэлектростанцию прошел экспертизу

В Татарстане завершилась историко-культурная экспертиза по земельному участку в Буинском районе, предназначенному для строительства ветровой электростанции «Свияжская ВЭС». Соответствующий документ опубликовал комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

В ходе археологических исследований эксперты обследовали участок площадью около 1,07 гектара и не обнаружили культурные слои и археологические артефакты.

Экспертиза подтвердила: строительные работы ветровой электростанции «Свияжская ВЭС» на участке могут проводиться без ограничений.

Юрист Антон Смирнов (ООО «Юридическая компания „Яхатин“») считает, что положительное заключение историко-культурной экспертизы — это лишь один из этапов процедуры согласований, необходимых для строительства ветроэнергетической установки. Этот документ подтверждает, что на территории будущего строительства отсутствуют объекты культурного наследия, однако сам по себе он не дает права на начало работ.

Теперь застройщику предстоит пройти целый ряд последующих процедур: подготовить и согласовать проектную документацию, провести оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), получить заключения экологической и государственной экспертиз, согласовать параметры подключения к электрическим сетям и соблюдение норм безопасности полетов, а также получить разрешение на строительство от органов местного самоуправления. Только после выполнения всех этих требований проект ветроэлектростанции может перейти к стадии реализации.

Свияжскую ветроэлектростанцию планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году.

Анна Кайдалова