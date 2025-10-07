Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставрополе продолжается строительство нового корпуса онкодиспансера

В Ставрополе продолжают строить новый корпус онкодиспансера. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров.

Фото: Минстрой Ставропольского края

Фото: Минстрой Ставропольского края

Подрядчик завершает работы по оштукатуриванию стен и перегородок, а также монтирует инженерные сети: отопление, водоснабжение, канализацию, водосточную систему, вентиляцию, электроснабжение.

Новый корпус располагается рядом с действующим медучреждением на улице Октябрьской. Для оснащения диспансера закупят современное медицинское оборудование.

Строительство планируется завершить в 2027 году.

Мария Хоперская

Новости компаний Все