Продукцию Reckitt снимают с «Ленты»

Торговая сеть «Лента» прекратит закупки товаров у британского производителя бытовой химии Reckitt. Клиенты ритейлера рискуют остаться без продукции известных марок пятновыводителей и порошков Vanish, Calgon и Dosia. Кроме того, компания поставляет на российский рынок безрецептурные лекарства, леденцы от кашля, презервативы, тесты на беременность и средства для депиляции.

Продавец считает, что условия производителя не обеспечивают низкую цену для клиентов, а поставщик отказался переходить на новую модель без бонусов в пользу партнера, рассказал представитель группы компаний «Лента» Тимофей Гончарук: «Пути замещения есть, заменим продукцию отечественными товарами, которые аналогичны по качеству, при этом обеспечивают справедливую, стабильную цену для покупателей. Дело в том, что мы проводили долгие многомесячные переговоры, но поставщик отказался от модели, на которую мы перешли в 2024 году. Она позволяет обеспечить прозрачность ценообразования и своевременность расчетов с партнерами. Поставщик предлагал условия, по которым мы были вынуждены работать с отрицательной наценкой до -20%. Нас эта ситуация не устроила, к сожалению, компромиссного решения не смогли достичь».

В 2022 году компания Reckitt заморозила инвестиции в России и остановила рекламу и промоакции. Весной 2024-го газета Financial Times писала, что поставщик рассматривает варианты продажи своего бизнеса в РФ. Разрыв соглашений с Reckitt не приведет к исчезновению ее марок в отечественных магазинах, заметил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский: «В своих сегментах компания занимала достаточно значимую долю, потому что марки давно на рынке, они известны и доступны по цене. Уровень российской продукции в товарах бытовой химии превышает 80% практически по всем сегментам. Кроме того, продукция Reckitt производится и в нашей стране, это крупный уважаемый производитель. Возможно, это элемент коммерческих жестких переговоров. Что касается наличия либо отсутствия каких-то позиций, то нет причин переживать. Есть другие розничные сети, есть маркетплейсы, где все эти товары будут доступны».

В июле 2025-го о приостановке закупок в продуктовом сегменте сообщал другой крупный ритейлер X5 Group. Его тоже не устраивали цены поставщика — компании Mars. В сентябре сотрудничество возобновилось, напомнил генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Всегда, когда доходит до необходимости прекращения сотрудничества, это непростое решение для обеих сторон. Мы видим, что это не единичная ситуация в этом году. Были очень сложные переговоры, которые также привели к временному прекращению закупок Х5 продукции Mars по кондитерской категории, но через некоторое время удалось найти взаимоприемлемое решение. Не исключаю, что здесь произойдет аналогичная ситуация. Понятно, что давление на маржинальность сейчас очень серьезное, мы видим, что ритейлеры перестраивают свою работу, в том числе коммерческую. Переговоры будут продолжаться, и я не исключаю, что компромисс найдется.

Всегда это более сложная проблема для поставщика, потому что ритейлер в текущих условиях всегда сможет заменить практически любого производителя с относительно небольшим уровнем издержек».

Сеть магазинов «Лента» принадлежит «Севергрупп» Алексея Мордашова. В августе стало известно о планах ритейлера расширить торговый бизнес и купить гипермаркеты «О’Кей». По данным «Инфолайн-Аналитики», сумма возможной сделки может составить 40-55 млрд руб.

