В Херсонской области при обстрелах ВСУ погибли четыре человека

За прошедшие сутки четыре жителя Херсонской области погибли, один пострадал в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, люди погибли на трассе между Заводовкой и Горностаевкой в результате атаки БПЛА по гражданским автомобилям. Мужчина 1952 года рождения был ранен в Новой Каховке, его госпитализировали с осколочными ранениями.

Кроме того, в Великой Лепетихе разрушена автозаправочная станция. В Бехтерах повреждено неработающее здание фельдшерско-акушерского пункта. В Аскании-Нова аварийно отключилось электричество, его подачу уже восстановили, уточнил губернатор в Telegram.