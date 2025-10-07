В Лондоне раскрыта банда похитителей десятков тысяч смартфонов

Лондонская полиция провела успешную операцию по пресечению деятельности международной группировки контрабандистов, которые специализировались на краже дорогих смартфонов, в первую очередь iPhone. Как сообщают в Скотленд-Ярде, только за последние 12 месяцев преступники похитили и переправили в Китай почти 40 тыс. устройств или около 40% всех украденных телефонов в Лондоне.

Операция Echosteep была начата в декабре 2024 года, после того как полиция обнаружила на складе неподалеку от аэропорта Хитроу коробку с 1 тыс. iPhone. Груз готовился к отправке в Гонконг. Проверка показала, что почти все iPhone в коробке были крадеными.

В ходе операции были отслежены другие партии краденых устройств и установлены личности причастных к кражам и вывозу смартфонов за границу. До конца сентября были арестованы 46 участников группировки. Как установило следствие, один из задержанных за последние два года около 200 раз летал из Лондона в Алжир и обратно, вывозя краденое. У задержанных проведены обыски в квартирах, изъяты несколько тысяч смартфонов, подготовленных к вывозу, часы Rolex, ноутбуки, iPad и 40 тыс. фунтов наличными. По информации силовиков, за каждый украденный iPhone похититель получал до 300 фунтов, а в Китае их продавали уже за $5 тыс. Операция, как сообщают в Скотленд-Ярде, стала крупнейшей в истории ведомства среди мероприятий по борьбе с кражами смартфонов.

Алена Миклашевская