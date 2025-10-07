Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Чапаевске проверят невыполнение обязанностей по воспитанию детей

В Чапаевске расследуется дело о невыполнении обязанностей по воспитанию детей. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В социальных сетях появились сообщения о многодетной матери, которая не заботится о своих детях и применяет к ним физическую силу. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Павлу Олейнику подготовить доклад о ходе расследования и учесть информацию из публикаций.

Андрей Сазонов