В Чапаевске проверят невыполнение обязанностей по воспитанию детей
В Чапаевске расследуется дело о невыполнении обязанностей по воспитанию детей. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В социальных сетях появились сообщения о многодетной матери, которая не заботится о своих детях и применяет к ним физическую силу. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Павлу Олейнику подготовить доклад о ходе расследования и учесть информацию из публикаций.