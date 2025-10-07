На новогодние флаги и постеры в Нижнем Новгороде выделили 5,7 млн рублей
«Городской центр градостроительства и архитектуры» Нижнего Новгорода 7 октября опубликовал закупку на декоративно-художественное оформление города к празднованию Нового 2026 года и Рождества Христова. Начальная стоимость лота составляет 5,73 млн руб.
Фото: «Заповедные кварталы»
За эти деньги исполнителю предстоит установить несколько сотен флагов, а также щиты и постеры. Флаговые композиции будут размещены, в том числе, на улице Бетанкура, площади Комсомольской и в «Аллее дружбы».
Демонтировать новогодние декорации будут в феврале.