Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье по уголовной статье расследуют разжигание ненависти в комментариях

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, организованной в отношении жительницы Ставропольского края по факту совершенных ею противоправных действий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам следствия, в социальных сетях размещена публикация о том, что жительница Пятигорска публикует комментарии, направленные на возбуждение ненависти либо вражды. Правоохранители проводят проверку по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Константин Соловьев

Новости компаний Все