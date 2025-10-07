«На его фоне даже салат-латук выглядит образцом долголетия»

Внезапная отставка Себастьена Лекорню — через месяц после назначения на пост премьер-министра Франции и на утро после формирования правительства — главная тема обсуждения мировых СМИ. Кто-то из наблюдателей сокрушается по поводу паралича, в котором оказалась Франция, кто-то негодует, а кто-то откровенно издевается.

«Балаган» во Франции: очередной премьер-министр уходит, Макрон на грани

На фоне его (Себастьена Лекорню.— “Ъ”) краткого премьерства даже… салат-латук выглядит образцом долголетия… Как теперь знает каждый школьник, Альберт Эйнштейн на самом деле не говорил: «Безумие — это делать одно и то же снова и снова и ожидать иного результата». Но кто-то же это сказал, и в случае с современной французской политикой он был прав... Однако этот кризис — не просто французский балаган. Речь идет о сохранении демократии во второй по величине экономике ЕС… которая слишком близка к тому, чтобы отдать власть «фашикам» из «Национального объединения».

Франция созрела для революции

Все взоры устремлены на Макрона. Что он теперь планирует делать? Предвидел ли он этот кризис? Может он все мастерски просчитал? Потому что в такой чрезвычайной ситуации конституция предоставляет ему дополнительные полномочия, достойные автократа. В любом случае недовольство общественности правительством в такой ситуации может только расти. На демонстрациях все громче звучат призывы к отставке Макрона. Даже авторитетные левые и правые партии — а в последнее время даже консерваторы — сейчас рассматривают отставку президента как выход из кризисной ситуации... Макрон несет ответственность за правительственный хаос в Париже. Его отставка сама по себе не решит проблему; необходимы системные изменения.

Худшая работа в мире — во Франции

Кем они себя возомнили? Итальянцами? Франция в понедельник потеряла очередного премьер-министра, пятого за два года. Париж лишается высокопоставленных политических лидеров с частотой, которая была до этого присуща только Риму. И не ждите, что эта карусель замедлится в обозримом будущем… Непосредственная проблема в том, что в данный момент управлять Францией не способен никто — особенно кто-то из окружения Макрона.

А сам Лекорню-то верил в свои обещания перемен?

Находясь под пристальным наблюдением президента Эмманюэля Макрона и стесненный финансовым положением Франции премьер-министр, подавший в отставку в понедельник, просто не мог выполнить собственных обещаний… Президент с рекордно низкими рейтингами в опросах общественного мнения и изоляцией в Елисейском дворце старался держаться в тени, делая вид, что позволяет премьер-министру свободно маневрировать. Но как бы Лекорню не настаивал на том, что он «свободен, потому что лоялен», ни о каком отступлении от «основ» макронизма не могло быть и речи.

Премьер-министр Франции подал в отставку через несколько часов после выбора формирования правительства

Нестабильность во Франции взбудоражила одну из крупнейших и самых могущественных стран Европейского союза. Она также бросила тень на Макрона, поскольку европейским лидерам приходится иметь дело с более самоуверенной Россией на востоке, а на западе — непростые отношения с США при президенте Дональде Трампе.

Падение 14-часового правительства Франции

Его падение — сейсмический толчок, который подтолкнул страну еще ближе к политической катастрофе, не имеющей аналогов в обозримом прошлом. Сменив три правительства менее чем за год, Макрон, кажется, оказался в полной изоляции и под неимоверным давлением, когда от него требуют либо провести новые парламентские выборы, либо подать в отставку.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц