«На его фоне даже салат-латук выглядит образцом долголетия»

Премьер Франции уволился после формирования правительства: реакция мировых СМИ

Внезапная отставка Себастьена Лекорню — через месяц после назначения на пост премьер-министра Франции и на утро после формирования правительства — главная тема обсуждения мировых СМИ. Кто-то из наблюдателей сокрушается по поводу паралича, в котором оказалась Франция, кто-то негодует, а кто-то откровенно издевается.

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

The Independent (Лондон, Великобритания)

«Балаган» во Франции: очередной премьер-министр уходит, Макрон на грани

На фоне его (Себастьена Лекорню.— “Ъ”) краткого премьерства даже… салат-латук выглядит образцом долголетия… Как теперь знает каждый школьник, Альберт Эйнштейн на самом деле не говорил: «Безумие — это делать одно и то же снова и снова и ожидать иного результата». Но кто-то же это сказал, и в случае с современной французской политикой он был прав... Однако этот кризис — не просто французский балаган. Речь идет о сохранении демократии во второй по величине экономике ЕС… которая слишком близка к тому, чтобы отдать власть «фашикам» из «Национального объединения».

Tageszeitung (Берлин, Германия)

Франция созрела для революции

Все взоры устремлены на Макрона. Что он теперь планирует делать? Предвидел ли он этот кризис? Может он все мастерски просчитал? Потому что в такой чрезвычайной ситуации конституция предоставляет ему дополнительные полномочия, достойные автократа. В любом случае недовольство общественности правительством в такой ситуации может только расти. На демонстрациях все громче звучат призывы к отставке Макрона. Даже авторитетные левые и правые партии — а в последнее время даже консерваторы — сейчас рассматривают отставку президента как выход из кризисной ситуации... Макрон несет ответственность за правительственный хаос в Париже. Его отставка сама по себе не решит проблему; необходимы системные изменения.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Худшая работа в мире — во Франции

Кем они себя возомнили? Итальянцами? Франция в понедельник потеряла очередного премьер-министра, пятого за два года. Париж лишается высокопоставленных политических лидеров с частотой, которая была до этого присуща только Риму. И не ждите, что эта карусель замедлится в обозримом будущем… Непосредственная проблема в том, что в данный момент управлять Францией не способен никто — особенно кто-то из окружения Макрона.

Le Monde (Париж, Франция)

А сам Лекорню-то верил в свои обещания перемен?

Находясь под пристальным наблюдением президента Эмманюэля Макрона и стесненный финансовым положением Франции премьер-министр, подавший в отставку в понедельник, просто не мог выполнить собственных обещаний… Президент с рекордно низкими рейтингами в опросах общественного мнения и изоляцией в Елисейском дворце старался держаться в тени, делая вид, что позволяет премьер-министру свободно маневрировать. Но как бы Лекорню не настаивал на том, что он «свободен, потому что лоялен», ни о каком отступлении от «основ» макронизма не могло быть и речи.

The Washington Post (Вашингтон (округ Колумбия), США)

Премьер-министр Франции подал в отставку через несколько часов после выбора формирования правительства

Нестабильность во Франции взбудоражила одну из крупнейших и самых могущественных стран Европейского союза. Она также бросила тень на Макрона, поскольку европейским лидерам приходится иметь дело с более самоуверенной Россией на востоке, а на западе — непростые отношения с США при президенте Дональде Трампе.

Politico (Брюссель, Бельгия)

Падение 14-часового правительства Франции

Его падение — сейсмический толчок, который подтолкнул страну еще ближе к политической катастрофе, не имеющей аналогов в обозримом прошлом. Сменив три правительства менее чем за год, Макрон, кажется, оказался в полной изоляции и под неимоверным давлением, когда от него требуют либо провести новые парламентские выборы, либо подать в отставку.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц

Себастьен Лекорню. 27 дней
Занял пост 9 сентября 2025 года, а покинул должность 6 октября. Накануне представил состав нового правительства. Заявил, что в нынешних условиях не смог бы исполнять свои обязанности и начать работу нового правительства, а также обвинил депутатов парламента в неготовности идти на компромиссы и работать сообща

Себастьен Лекорню. 27 дней
Занял пост 9 сентября 2025 года, а покинул должность 6 октября. Накануне представил состав нового правительства. Заявил, что в нынешних условиях не смог бы исполнять свои обязанности и начать работу нового правительства, а также обвинил депутатов парламента в неготовности идти на компромиссы и работать сообща

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

Мишель Барнье. 3 месяца 8 дней
Стал премьер-министром в сентябре 2024 года. 3 декабря того же года принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год в обход депутатов парламента. 5 декабря правительство Мишеля Барнье получило вотум недоверия и было отправлено в отставку. Оставил свой пост 13 декабря 2024 года

Мишель Барнье. 3 месяца 8 дней
Стал премьер-министром в сентябре 2024 года. 3 декабря того же года принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год в обход депутатов парламента. 5 декабря правительство Мишеля Барнье получило вотум недоверия и было отправлено в отставку. Оставил свой пост 13 декабря 2024 года

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Бернар Казнёв. 5 месяцев 9 дней
Возглавил правительство в 2016 году. В 2017 году президентом стал Эмманюэль Макрон. В тот же день Бернар Казнёв сообщил действующему французскому лидеру Франсуа Олланду: «В связи с тем что Конституционный совет объявил официальные итоги выборов президента и в соответствии с республиканской традицией, я имею честь сообщить о своей отставке и отставке правительства». Он продолжил исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров и покинул пост 15 мая 2017 года

Бернар Казнёв. 5 месяцев 9 дней
Возглавил правительство в 2016 году. В 2017 году президентом стал Эмманюэль Макрон. В тот же день Бернар Казнёв сообщил действующему французскому лидеру Франсуа Олланду: «В связи с тем что Конституционный совет объявил официальные итоги выборов президента и в соответствии с республиканской традицией, я имею честь сообщить о своей отставке и отставке правительства». Он продолжил исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров и покинул пост 15 мая 2017 года

Фото: Fred Dufour / Pool / Reuters

Габриэль Атталь. 7 месяцев 27 дней
Занял пост в январе 2024 года в возрасте 34 лет, став самым молодым премьер-министром в истории страны. О решении уйти в отставку сообщил в июне после объявления результатов парламентских выборов. На них президентская коалиция «Вместе» заняла второе место по числу голосов. Новый премьер-министр был назначен спустя более чем 50 дней. Им стал Мишель Барнье. В сентябре 2024 года Габриэль Атталь ушел в отставку

Габриэль Атталь. 7 месяцев 27 дней
Занял пост в январе 2024 года в возрасте 34 лет, став самым молодым премьер-министром в истории страны. О решении уйти в отставку сообщил в июне после объявления результатов парламентских выборов. На них президентская коалиция «Вместе» заняла второе место по числу голосов. Новый премьер-министр был назначен спустя более чем 50 дней. Им стал Мишель Барнье. В сентябре 2024 года Габриэль Атталь ушел в отставку

Фото: Thomas Padilla / AP

Франсуа Байру. 8 месяцев 27 дней
В декабре 2024 года был назначен премьер-министром страны. 8 сентября того же года Национальное собрание вынесло вотум недоверия правительству после неудачной попытки утвердить бюджет на 2026 год. 9 сентября 2024 года Франсуа Байру подал прошение об отставке и покинул свой пост

Франсуа Байру. 8 месяцев 27 дней
В декабре 2024 года был назначен премьер-министром страны. 8 сентября того же года Национальное собрание вынесло вотум недоверия правительству после неудачной попытки утвердить бюджет на 2026 год. 9 сентября 2024 года Франсуа Байру подал прошение об отставке и покинул свой пост

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Эдит Крессон. 10 месяцев 18 дней
Возглавила правительство в 1991 году. Эдит Крессон — первая женщина премьер-министр в истории страны. Она стала непопулярной из-за своей несдержанности в высказываниях. В итоге после неудачных результатов социалистов на региональных выборах 1992 года президент Франсуа Миттеран поручил формирование нового правительства Пьеру Береговуа. Эдит Крессон оставила свою должность в апреле 1992 года

Эдит Крессон. 10 месяцев 18 дней
Возглавила правительство в 1991 году. Эдит Крессон — первая женщина премьер-министр в истории страны. Она стала непопулярной из-за своей несдержанности в высказываниях. В итоге после неудачных результатов социалистов на региональных выборах 1992 года президент Франсуа Миттеран поручил формирование нового правительства Пьеру Береговуа. Эдит Крессон оставила свою должность в апреле 1992 года

Фото: Gianni Giansanti / Gamma-Rapho / Getty Images

Морис Кув де Мюрвиль. 11 месяцев 10 дней
В 1968 году был назначен премьер-министром после конфликта президента Шарля де Голля с действующим главой правительства Жоржем Помпиду. В апреле 1969 года де Голль ушел в отставку, новым президентом стал Помпиду. 20 июня 1969 года он официально вступил в должность и назначил новым премьер-министром Жака Шабана-Дельмаса

Морис Кув де Мюрвиль. 11 месяцев 10 дней
В 1968 году был назначен премьер-министром после конфликта президента Шарля де Голля с действующим главой правительства Жоржем Помпиду. В апреле 1969 года де Голль ушел в отставку, новым президентом стал Помпиду. 20 июня 1969 года он официально вступил в должность и назначил новым премьер-министром Жака Шабана-Дельмаса

Фото: AP

Пьер Береговуа. 11 месяцев 27 дней
Занял пост в апреле 1992 года. Уже в марте 1993 года ушел в отставку после сокрушительного поражения социалистов на парламентских выборах. 1 мая 1993 года политик застрелился

Пьер Береговуа. 11 месяцев 27 дней
Занял пост в апреле 1992 года. Уже в марте 1993 года ушел в отставку после сокрушительного поражения социалистов на парламентских выборах. 1 мая 1993 года политик застрелился

Фото: Daniel SIMON / Gamma-Rapho / Getty Images

Элизабет Борн. 19 месяцев 24 дня
В 2022 году возглавила правительство страны. Будучи премьер-министром 23 раза прибегла к конституционной поправке 49.3, позволяющей принимать законы в обход парламента. За это она получила прозвище «мадам 49.3». К январю 2024 года, согласно опросам, стала самым непопулярным политиком во власти. 8 января того же года она подала прошение об отставке

Элизабет Борн. 19 месяцев 24 дня
В 2022 году возглавила правительство страны. Будучи премьер-министром 23 раза прибегла к конституционной поправке 49.3, позволяющей принимать законы в обход парламента. За это она получила прозвище «мадам 49.3». К январю 2024 года, согласно опросам, стала самым непопулярным политиком во власти. 8 января того же года она подала прошение об отставке

Фото: Christophe Ena / AP

Лоран Фабиус. 20 месяцев 3 дня
В 1984 году был назначен премьер-министром. Выступал за «новый» французский социализм, принимающий рыночную экономику. Однако его правительство не смогло предотвратить рост безработицы и неравенства. В итоге социалисты потерпели поражение на парламентских выборах 1986 года. После этого Лоран Фабиус ушел в отставку

Лоран Фабиус. 20 месяцев 3 дня
В 1984 году был назначен премьер-министром. Выступал за «новый» французский социализм, принимающий рыночную экономику. Однако его правительство не смогло предотвратить рост безработицы и неравенства. В итоге социалисты потерпели поражение на парламентских выборах 1986 года. После этого Лоран Фабиус ушел в отставку

Фото: Duclos / AP

