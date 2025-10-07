К юбилею Ельцин-центра в атриуме сыграют спектакль «Урал Оперы Балета»

В атриуме Ельцин-центра 18 ноября артисты «Урал Оперы Балета» исполнят балет Ave Maya к 100-летию Майи Плисецкой и 10-летию самого Ельцин-центра. Об этом журналистам рассказал программный директор центра Илья Смирнов.

Господин Смирнов уточнил, что это первый раз, когда балет будет исполняться на площадке атриума. «Танцевать балет вне театра достаточно сложно, но на этот эксперимент готовы мы и, самое главное, артисты "Урал Оперы Балета"»,— сказал Илья Смирнов.

Музыкальным руководителем вечера выступит Алексей Гориболь. Он предложил идею и название вечера, он же сядет за рояль. Артистки балетной труппы Екатеринбурга исполнят номера, ставшие знаковыми для Майи Плисецкой. Премьерой вечера станет миниатюра «Руки». «Композитор Дмитрий Мазуров "вырастил" музыку из речи Плисецкой о работе рук в классическом танце»,— указано в афише Ельцин-центра. Хореографом выступил Максим Петров.

К юбилею Ельцин-центра приурочена выставка в арт-галерее центра, которая рассказывает о его работе на протяжении десяти лет. Среди экспонатов — возможные проекты здания Ельцин-центра, которые участвовали в конкурсе, однако не были выбраны. Экспозиция называется «10 лет в центре», ее можно будет посетить с 25 ноября.

Помимо этого 26 и 27 ноября в Ельцин-центре покажут спектакль команды Веры Борисенковой «Маяковский. Встреча», который был сделан специально к юбилею. Он рассказывает о том, как Владимир Маяковский на несколько дней приезжал в Свердловск. В постановке задействованы артисты московских и екатеринбургских театров.

Анна Капустина