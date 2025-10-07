В 2026 году на Ставрополье впервые пройдет всероссийский чемпионат по пахоте

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров анонсировал проведение в 2026 году на территории региона российского чемпионата по пахоте — одного из крупнейших профессиональных мероприятий для аграриев.

Идею и подготовку мероприятия обсудили в Москве в ходе рабочей встречи с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Компания передала Ставрополью символический плуг, который официально подтверждает право края на проведение чемпионата.

Чемпионат по пахоте — это уникальное ежегодное событие, которое организует «Росагролизинг» и которое уже несколько лет проходит в разных регионах России, собирая мастеров пахоты со всей страны и даже из-за рубежа. В прошлом году, например, в Ленинградской области на 12-м открытом чемпионате России участвовали 55 лучших механизаторов из 39 регионов, а также 10 иностранных мастеров из Киргизии, Беларуси, Абхазии и Пакистана. Мероприятие привлекает большое число посетителей и служит площадкой для демонстрации новейших сельскохозяйственных технологий, обмена опытом, а также популяризации аграрных профессий среди молодежи.

Для Ставрополья проведение чемпионата имеет особое значение, поскольку регион обладает мощным агропромышленным комплексом и заслуженной репутацией хлеборобов. По словам Владимира Владимирова, в крае высоко ценят труд земледельцев, активно внедряют модернизацию и техническое переоснащение сельского хозяйства, чему способствует сотрудничество с «Росагролизингом». Партнерство с компанией обеспечило поставки более 8 тысяч единиц современной сельхозтехники для ставропольских аграриев, что значительно повышает эффективность работы и способствует увеличению урожайности. Губернатор подчеркнул, что регион сделает все для проведения чемпионата на высоком уровне, где помимо соревнований будет показан потенциал, опыт и традиции ставропольского агропрома.

Чемпионат по пахоте представляет собой уникальное профессиональное состязание, где участникам предоставляют одинаковую сельхозтехнику бесплатно. Вход на соревнования всегда бесплатный для зрителей, что способствует широкой вовлеченности населения в аграрную тематику и развитию сельских территорий. Мероприятие поддерживается на государственном уровне и считается одним из крупнейших аграрных событий в России.

Станислав Маслаков