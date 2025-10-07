Глава Самары пообещал строительство школы в поселке Мехзавод

В поселке Мехзавод в границах ул. Баженова, Московского и Красноглинского шоссе появится школа после сноса аварийных домов. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков.

Снос запланирован на первый квартал 2026 года. Дополнительно территорию площадью 3,2 га расчистят от зданий бывшей котельной и бесхозных гаражей.

«Согласно генплану территория первого квартала в поселке Мехзавод в перспективе предназначена для строительства школы. Важно, чтобы ее вместимость уже на этапе проектирования была не менее 1000 учеников — это требование времени и требование масштаба города Самара»,— написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Как отметил Иван Носков, власти нарастили темпы расселения аварийных домов и их демонтаж, но этого недостаточно. Главная задача — в течение двух-трех лет закрыть вопрос «заброшек», добавил чиновник.

С начала года в Самаре снесли 37 аварийных зданий, что составляет 46% от плана на 2025 год. Параллельно в администрации формируют перечень объектов под снос на 2026 год.

Сабрина Самедова