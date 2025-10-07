Жителю Сочи вернули сына, которого мать прятала в арзамасском монастыре

Судебные приставы вернули жителю Сочи восьмилетнего сына. Долгое время мать мальчика скрывала его от отца, с которым несовершеннолетний должен был жить по решению суда. Как сообщили в ГУ ФССП по Нижегородской области, сама мать была в федеральном розыске по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и переезжала из одного региона в другой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Ее вместе с ребенком обнаружили в монастыре на территории одного из поселков городского округа Арзамас. После этого глава территориального отдела администрации сообщил приставам о местонахождении разыскиваемого мальчика. Ребенка поместили в соцучреждение, откуда на следующий день его забрал отец.

Мать ребенка задержала полиция.

Галина Шамберина