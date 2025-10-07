«Ростех» создал первый в РФ двигатель мощностью 32 МВт для транспортировки газа

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в «Ростех», создала первый российский индустриальный двигатель НК-36СТ-32 мощностью 32 МВт для магистральных газопроводов. Опытный образец двигателя представили на XIV Петербургском международном газовом форуме.

Новый двигатель создан на базе серийной модели НК-36СТ-25 мощностью 25 МВт с использованием современных технологий. По ключевым характеристикам — мощности, коэффициенту полезного действия (КПД), расходу топлива, ресурсу и экологичности — НК-36СТ-32 превосходит все российские аналоги, используемые для транспортировки газа.

Как отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, ранее в данном классе мощностей отечественных разработок не было. Создание нового двигателя позволит решить задачу импортозамещения и открывает новые возможности для развития газовой отрасли России, пояснил господин Евтушенко.

В сентябре новинка прошла первый этап заводских испытаний. Теперь специалисты корпорации разрабатывают модификацию НК-36СТ-32, способную эффективно работать в южных регионах при температурах свыше 40°C и в высокогорных условиях.