В Грузии продолжаются аресты оппозиционеров, штурмовавших президентский дворец

МВД Грузии задержало тринадцать человек и еще двух объявило в розыск в связи с событиями 4 октября, когда часть митингующих на центральной «Площади Свободы» двинулась к президентскому дворцу и попыталась штурмом установить контроль над зданием. Об этом на специальном брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

Александр Дарахвелидзе не назвал имен фигурантов уголовного дела, ограничившись инициалами. «Как известно общественности, в связи с преступными событиями, произошедшими в Тбилиси 4 октября, ведется расследование по статьям 317, 222, 225 и 187 Уголовного кодекса Грузии» — отметил чиновник (цитата по Imedinews).

По его словам, на первом этапе расследования правоохранители установили личности 15 человек, участвовавших в митинге, из них на основании постановления суда уже задержаны 13 человек, а двое объявлены в розыск. Сотрудники МВД Грузии продолжают следственные действия, резюмировал Александр Дарахвелидзе.

Вечером 4 октября полиция уже задержала пять лидеров организации «Проспект Руставели», в том числе ее лидера, известного оперного певца Паату Бурчуладзе, который считается главным организатором событий. В результате протестов ограда президентского дворца была разрушена, а в последующих столкновениях пострадали как участники штурма, так и полицейские, в том числе бойцы спецназа.

7 октября в МИД Грузии пригласили послов западных государств, аккредитованных в Тбилиси и призвали их отмежеваться от «насильственных актов» и «попытки насильственной смены конституционного строя».

Георгий Двали, Тбилиси