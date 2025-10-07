Житель Краснодара осужден за попытку вступить в террористическую организацию

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал 36-летнего жителя Краснодара Марата Барашкина виновным в публичных призывах к терроризму и приготовлении к участию в деятельности «Легиона "Свобода России"», признанного террористическим и запрещенного в РФ.

По данным прокуратуры Краснодарского края, подсудимого приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в колонии строгого режима. Суд также запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет.

По информации силовиков, в марте 2025 года Барашкин, будучи противником проведения специальной военной операции, вступил в переписку с представителем «Легиона "Свобода России"» (признан террористическим и запрещен в РФ). Житель Краснодара сообщил, что намерен вступить в организацию, и предоставил сведения о себе, однако уехать в зону боевых действий не успел, так как был арестован.

В ходе следствия выяснилось, что в сентябре 2022 года Барашкин опубликовал в одном из мессенджеров текст с призывом поджечь здание прокуратуры Санкт-Петербурга.

Анна Перова, Краснодар