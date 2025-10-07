В Челябинске 28 многоквартирных домов остаются без отопления

В Челябинске 28 многоквартирных домов все еще не подключены к теплу. По данным администрации города, причиной являются повреждения на теплосетях. Из-за аварий тепла также нет в 288 индивидуальных домах.

«К сожалению, из-за нерасторопности некоторых управляющих компаний в ряде жилых домов остались проблемы на внутренних сетях, поэтому тепло не поступает в квартиры. Каждый адрес, о котором нам сообщают жители, незамедлительно ставится на контроль»,— прокомментировал заместитель начальника управления ЖКХ Александр Кочерещенко.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», жилые дома в Челябинске начали подключать к отоплению с 29 сентября. Администрация города сообщала, что процесс подключения помещений к теплу займет до пяти дней.

Ольга Воробьева