Минэкономики разработало правила для проверки продавцов на маркетплейсах

Минэкономики предложило концепцию проверки продавцов и товаров на маркетплейсах, сообщил Forbes. Согласно инициативе, поставщики товаров и услуг должны будут заполнять специальную форму с информацией о себе. Отдельно они будут предоставлять информацию о товаре, которую маркетплейсы сверят с соответствующими реестрами.

Инициативу обсуждали на совещании Минэкономики с представителями цифровых платформ. Эти правила предполагаются как подзаконный акт к закону о платформенной экономике. Согласно принятому документу, маркетплейсы должны будут проверять партнеров и карточки товаров с 1 октября 2026 года. Минэкономики предлагает спрашивать у продавцов наименование, юридический адрес, ИНН, контактные и другие данные.

Сведения от продавцов онлайн-ритейлеры будут проверять в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и Едином госреестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Данные от самозанятых будут сверять также с Единым госреестром налогоплательщиков.

Карточки товаров предложили проверять в зависимости от категории товара и предъявляемых к нему требований. Особой проверке подвергнутся биологически активные добавки (БАДы), пестициды, агрохимикаты, медицинские изделия и лекарства.