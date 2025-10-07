Нижегородская пенсионерка продала квартиру ради афериста с сайта знакомств
Пенсионерка из Шахуньи продала квартиру и отдала 900 тыс. руб. мошеннику с сайта знакомств. По данным полиции, новый знакомый представился нижегородке военным из другой страны.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В ходе общения между нижегородкой и ее собеседником установились доверительные отношения. Иностранец предложил приехать к нижегородке в гости.
Пенсионерка продала квартиру и перевела злоумышленнику 900 тыс. руб. в качестве оплаты транспортных расходов. Мошенник не приехал, а нижегородка, потеряв деньги, обратилась в полицию.
Возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве.