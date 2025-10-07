В колонии «Черный дельфин» восстановили известный памятник

На территории исправительной колонии ИК-6 («Черный дельфин») завершена реставрация памятника-фонтана, который является символом учреждения и популярной у туристов достопримечательностью. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проект включал обновление фонтана и благоустройство окружающей территории. В ходе работ восстановили скульптурные композиции фонтана, реконструировали гидротехнические системы, заменили насосное оборудование и облицовку чаши бассейна. Особое внимание уделили прилегающей территории: обновили газон, высадили ели, деревья и кустарники, что создало гармоничный ландшафтный ансамбль.

Отмечается, что реставрация сделала памятник еще более привлекательным для посетителей. Работы финансировались за счет средств от приносящей доход деятельности учреждения.

Андрей Сазонов