Tesla разгоняет интригу

Акции Tesla подскочили на 4,5% после таинственного анонса в соцсетях. В профиле компании на платформе X появились два тизера с намеком на первую за два года презентацию нового продукта. Однако ролики оказались настолько неконкретными, что пользователи в комментариях выдвинули сразу несколько версий того, что может представить сегодня Tesla, — от бюджетного авто до новой разработки в сфере искусственного интеллекта. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

В коротких роликах ничего не понятно, но, как водится, все очень интересно. На одном — вращается нечто похожее на диск, турбину или вентилятор. На втором — едва различимый силуэт машины с горящими фарами. Других подробностей нет. При этом глава Tesla Илон Маск еще больше запутал всех, написав в комментариях под тизером: «Я могу превращаться в робота, сражаться с инопланетянами и варить отличный латте». Аналитики рассчитывают, что компания представит бюджетную версию Model Y. Ранее, как пишет The Verge, ее заметили рядом с заводом компании в Остине. По слухам, цена на нее будет начинаться с $40 тыс., что на $5 тыс. дешевле оригинала. Но звучит это все пока нереалистично, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Я с трудом представляю, что Tesla будет "раздевать" свою машину и предлагать то же самое за меньшие деньги. $40 тыс., как говорится, не спасут отца русской демократии. Тот же BYD Dofino кое-где в Европе продается по стартовой цене в €18-20 тыс. Понятно, что там упрощенные решения, но, если Tesla сделают машину стоимостью в пределах $25-30 тыс., тогда это будет успех».

Слухи о бюджетной Model Y появились после отмены Маском проекта Model 2, «электромобиля за $25 тыс.». По словам инсайдеров, среди возможных изменений на бюджетной Y — отказ от панорамной крыши, экрана мультимедийной системы для задних пассажиров и обычная ткань в обивке салона. Речь о модификации именно для американского рынка, уверен представитель компании Rucars Сергей Иванов. По его словам, самая дешевая «электричка» в США сейчас обойдется в $30 тыс., и, если Model Y удастся скинуть даже $5 тыс., компания сможет провести небольшую распродажу: «Модельные линейки развиваются по разным направлениям. В Китае представлена удлиненная версия Model Y, которой в Америке или Европе просто нет.

А для США они хотят, видимо, уйти чуть в более бюджетный сегмент.

Там сейчас их активно теснят и другие американские производители, в частности, General Motors, и корейцы активно наступают. Видимо, они решили не с китайцами, а с корейцами побороться за американского покупателя».

Летом 2025-го в Tesla заявляли, что сделали «первые образцы» бюджетной Model Y. Тогда же компания анонсировала начало продаж к концу года. По оценкам Reuters, производство «разутой» модели будет на 20% дешевле обновленной. На Уолл-стрит ожидают, что в 2026-м поставки Tesla вырастут почти до 2 млн автомобилей, и 155 тыс. из них будут приходиться на бюджетную модель. Компания уже много лет не выпускала новые электрокары для массового рынка. Поэтому прорывных решений ждать и 7 октября не приходится, полагает автоблогер «Лиса рулит» Елена Лисовская. Но, по ее словам, новинка создается для китайского рынка: «Tesla очень популярна в КНР, но там конкуренция между локальными брендами невероятна велика. Маск в какой-то момент очень сильно опустил цены на этом рынке. Гибриды, в особенности последовательные, стали активно его завоевывать, а Tesla как чистая "электричка" стала брать просто ценой. Думаю, что это будет что-то более бюджетное, чтобы на рынке Китая получить еще какую-то аудиторию».

При этом и производители в КНР не стоят на месте, заметил обозреватель портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев: «У них есть те же самые доступные модели, которые они с большим успехом запускают на зарубежных рынках. Уже четыре квартала подряд BYD обгоняет американского производителя по продажам электромобилей. При этом их рост замедлился, но и у Tesla это произошло еще сильнее. То есть это такая глобальная тенденция, которая будет усиливаться. Конечно, с одной моделью тяжело конкурировать с китайцами, у которых целая россыпь автомобилей».

Однако, по словам экспертов, в краткосрочной перспективе Tesla может показать неплохие результаты. Но, если играть вдолгую, в лидерах с большой вероятностью снова окажутся китайцы.

Екатерина Вихарева