На три года условно осудили новосибирского чиновника по делу о смертельном ДТП

Тогучинский райсуд Новосибирской области вынес приговор в отношении бывшего замруководителя управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Владислава Зубарева. По ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) ему назначили три года условно, а также на 2,5 года лишили прав на управление автомобилем, сообщают суды общей юрисдикции региона.

По версии следствия, в марте 2024 года Владислав Зубарев за рулем Toyota Land Cruiser 200 превысил установленную скорость и выехал на встречную полосу движения, где врезался в Volkswagen Tiguan. Водитель иномарки скончался на месте от полученных травм.

Свою вину бывший чиновник признал в полном объеме. Суд также частично удовлетворил иск дочери погибшего о взыскании с Владислава Зубарева 600 тыс. руб. в качестве моральной компенсации и еще 2 млн руб. в пользу супруги водителя Volkswagen, которая также пострадала в аварии.

Александра Стрелкова