В Удмуртии осудили ветерана боевых действий за избиение человека молотком

Ветерана боевых действий, проживающего в Можге, отправили в колонию строгого режима за избиение человека в подъезде с использованием молотка, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. У пострадавшего была диагностирована открытая черепно-мозговая травма Подсудимому инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета (ст. 111 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из материалов уголовного дела следует, что зимой потерпевший в пьяном виде долго стучался в дверь 50-летнего подсудимого и нецензурно выражался. Фигурант, также находившийся в состоянии опьянения, взял молоток-гвоздодер, вышел из квартиры и ударил им пострадавшего по голове. «Затем подсудимый продолжил наносить удары кулаками и ногами по различным частям тела потерпевшего»,— говорится в сообщении.

Ранее нападавший был судим (по какой статье — не уточняется). Он признал вину и раскаялся в содеянном. Суд среди прочего учел статус ветерана боевых действий обвиняемого и назначил год и 10 месяцев лишения свободы. Кроме того, с подсудимого было взыскано 350 тыс. руб. компенсации морального вреда.